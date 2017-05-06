高市選拔模範婆媳，感情深厚令人稱羨

高雄市倫理教育學會舉辦第17屆模範婆媳選拔，表揚10對婆媳。（李義翻攝）

高雄市倫理教育學會舉辦第17屆模範婆媳選拔，10對獲選的婆媳感情深厚，令人投以羨慕眼光，其中，高齡73歲的婆婆劉雅娟，打點全家人三餐，開車接送孫子上下學，滿滿活力猶如電影「魔法阿嬤」，兒子媳婦也善盡孝道，經常和母親一起外出旅遊，三代同堂共享天倫樂。

劉雅娟一家10人同住，婆媳和睦相處，儘管年過七旬，她仍活力充沛，平時打點10個人的三餐，對於孫子的品德教育相當重視，孫子在她的教導下，成績總是名列前茅，並被選為班上的班長，每天她都擔起接送及教育孫子的責任，讓兒子和媳婦全力打拚事業。

50歲媳婦張令佳說，夫妻倆忙於工作，每天早出晚歸，若非婆婆和公公幫忙，生活肯定一團亂，尤其婆婆個性爽朗樂觀，讓夫妻倆相當佩服。

這場選拔活動，今天在華園大飯店表揚10對模範婆媳，高市倫理教育學會理事長趙雪玲指出，隨著社會結構改變，婆媳關係普遍淡化疏離，這次獲表揚的模範婆媳，感情融洽就像親母女，各盡心力維持和樂融融的家庭關係，互相包容、體諒，令人敬佩。

(中時)