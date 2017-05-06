悲傷母親節 愛心媽媽表揚前3天 她癌逝缺席
母親節前夕，今（6）日台灣無障礙協會選出十大愛心媽媽，81歲黃張款在頒獎前3天不幸癌逝，主辦單位保留其獎座，以輪椅象徵她到場接受特別獎，紀念她偉大的母愛。
台灣無障礙協會每年選出十大愛心媽媽，感謝她們辛勤照顧身心障礙子女。未料，頒獎前夕，來自彰化得黃張款罹癌辭世，主辦單位調整為「特別獎」，同時遞補一名愛心媽媽名額，今由立委黃昭順頒獎予代領者，再將獎座、獎牌放在輪椅上，將徵得家屬同意以火化方式獻給黃媽媽。
黃張款育有3名智能障礙孩子，丈夫30年前逝世後，家庭及工作重擔落在她的身上，還得照顧年邁的婆婆，為了增加收入，不論土水小工、工廠散工、農田雜工等什麼都做，無奈太過操勞身體累出病來，臨走前仍掛心3名子女，一甲子無盡的愛，令人動容。
(中時)
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