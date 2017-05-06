傳在陸出軌左右逢源 駱家輝離婚已2年

駱家輝辭去美國駐中國大使職務後，2015年5月19日與已離婚的妻子李蒙在華盛頓州出席活動，聆聽時任美國國務卿的凱瑞（John Kerry）發表演說。（圖/美聯社）

駱家輝2013年11月突然辭去美國駐中國大使一職時，便傳出他在大陸出軌的消息。（圖/微博）

曾任美國駐中國大使的駱家輝原本仕途看好，但2013年11月突然宣布辭去大使一職，引起各方關注，當時他表示，是為子女就學考慮。但當時已有消息傳出，他在大陸可能有婚外情，而華盛頓州KIRO 7電視臺也已報導，他與妻子李蒙2015年4月15日已完成相關法律手續。

不過，李蒙曾任職的KIRO 7在報導中指出，直到2016年，媒體在報導他們時，仍稱兩人為夫妻。

「我們到現在已經離婚幾年了，但還是全心投入的父母與好朋友，」李蒙告訴KIRO 7，「這也是為什麼我們還會合作一些有趣的案子，像是在太平洋科學中心(Pacific Science Center) 共同主持兵馬俑展。」

事實上，早在駱家輝辭去駐中國大使一職時，各方對他辭職原因便傳聞不斷，有消息說他感情出軌，有兩位北京的知名女性介入。不過，包括美國國務院及駱家輝都否認相關傳聞。

(中時電子報)