傳在陸出軌左右逢源 駱家輝離婚已2年
曾任美國駐中國大使的駱家輝原本仕途看好，但2013年11月突然宣布辭去大使一職，引起各方關注，當時他表示，是為子女就學考慮。但當時已有消息傳出，他在大陸可能有婚外情，而華盛頓州KIRO 7電視臺也已報導，他與妻子李蒙2015年4月15日已完成相關法律手續。
不過，李蒙曾任職的KIRO 7在報導中指出，直到2016年，媒體在報導他們時，仍稱兩人為夫妻。
「我們到現在已經離婚幾年了，但還是全心投入的父母與好朋友，」李蒙告訴KIRO 7，「這也是為什麼我們還會合作一些有趣的案子，像是在太平洋科學中心(Pacific Science Center) 共同主持兵馬俑展。」
事實上，早在駱家輝辭去駐中國大使一職時，各方對他辭職原因便傳聞不斷，有消息說他感情出軌，有兩位北京的知名女性介入。不過，包括美國國務院及駱家輝都否認相關傳聞。
(中時電子報)
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