屏監C肝比率高 基督醫院治癒率9成5

屏東基督教醫院副院長林連豐指出，屏東監獄收容人C肝比例高，但經過健保給付治療，治癒率達9成5。（柯宗緯攝）

屏東基督教醫院2014年起，前進屏東監獄替收容人進行C肝篩檢及治療，發現受刑人C肝比例高得驚人，經分析主因為施打毒品共用針頭所致，院方投以健保給付治療，迄今145人接受治療，治癒率高達9成5，防止惡化為肝硬化、肝癌。

屏東基督教醫院副院長林連豐指出，醫院長期與屏監合作，3年前開始以門診模式關懷C肝收容人，治癒率成效彰顯，他歸咎於監獄集中管理有人叮嚀按時服藥，又感染期短、耐受力強等特點。

林連豐指出，早年C肝感染於醫學不進步，診所共用注射針頭，現在新的感染源為毒癮，吸毒者共用針頭經血液傳染，以C肝而言大約20至30年恐演變為肝纖維化或肝硬化，最嚴重惡化為肝癌，及早治療是重要關鍵。

他提到，C型肝炎是可以治癒的，目前有許多療法，治癒率達9成以上，包括長效型干擾素、直接作用抗病毒藥物等，皆能清除C肝病毒，健保有相關給付規定，他建議不必等新藥埋下病情惡化風險。

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(中時)