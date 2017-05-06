獅洋投布魯斯表現差 下場先發可能是期末考

獅洋投布魯斯先發頻頻出狀況，下一場先發將是期末考。(中央社資料照)

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統一獅昨遭Lamigo桃猿痛打13分吞敗，其中先發洋投布魯斯一個人就「貢獻」了7分，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖6日賽前表示，會再給布魯斯一次先發機會，若狀況還是不理想，就讓他先下二軍，屆時也不排除有直接換將的可能，不過若福瑞多也有狀況，要換誰還不確定。

布魯斯昨先發投完5局，被打8支安打失7分，尤其第2局更是被猿隊一連打了6支安打，且單局挨5支二壘安打，失掉5分，成為勝負的關鍵分水嶺，相較之下，猿隊史博威則威風八面，不僅投6局無失分，更狂飆12次三振，蔗總無奈的說，「簡直像是職業球員在打高中生一樣。」

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布魯斯連同昨役，本季繳出2勝4敗、自責分率6.19成績，以外籍洋投而言，無疑是不及格的表現。蔗總表示，目前獅隊尚在找洋投，在那之前還會再給布魯斯1次先發機會，若仍投不好，可能會讓他先下二軍，拉上本土投手頂上先發，「洋投既然不突出，那就該讓本土投手有機會表現，這樣對台灣棒球也比較好。」

至於該換誰上來？在新洋投還未報到的情況下，蔗總目前屬意可能是林其緯或陳育軒。攤開這兩人成績來看，陳育軒雖自責分率8.10偏高，不過前4場都是中繼上場，前役先發卻表現不俗，繳5局1責失好投；林其緯則只有1場先發出賽，但表現不理想，僅投3.2局就失6分吞敗。

(中時電子報)