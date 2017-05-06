瘋傳陳星得意門生是她 前美女主播認了

楊伊湄坦承有補過陳星國文。(本報系資料照)

補教名師陳星被民代爆料與才女作家林奕含之死有關，日前更有PTT鄉民爆料，台大高材生、前美女主播楊伊湄正是陳星的得意門生，陳星上課時常提起楊伊湄。對此，楊伊湄向媒體低調坦承的確補過陳星國文。

楊伊湄被爆是陳星得意門生之一，據《自由時報》報導，她雖坦承高中有上過陳星的課，同時也強調兩人「沒有很熟」，透露陳星對第一志願的學生都蠻好的。不過被追問陳星進一步細節，楊伊湄立刻變得緊張起來，希望媒體別引用她的話，稱自己不在圈內，已非公眾人物。

事後楊伊湄也於臉書重申：「距離我高三時補全科班已經是12年的事情了，我真的沒有印象，也不知道後續的事情。」希望該有的真相不被隱瞞，應有的冤屈得以陳雪。

(中時電子報)