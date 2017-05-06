罕病天使 唱出動人生命樂章
「我會牽著你的手，但是路要自己走…」罕見中區天籟合唱團下午在雲林演出，沒有明星，歌聲也不盡美，甚至口語不清，然誠懇歌聲背後盡是令人動容的生命篇章，觀眾席雖沒有爆滿，聆賞者看病友勉力開唱，無不感動熱烈鼓掌。
伴奏的「小胖」雙目幾乎失明、打鼓的「小利」有阿拉吉歐症狀群、馬凡氏症的「阿明」始終和媽媽牽著手、小不點「萱萱」和「凱凱」是威廉氏症，不時轉身投入媽媽懷抱，而症狀重度的「帆婷」也是威廉氏症，雖無法言語，身體不時隨著節奏前傾，有如搗蒜，他們都不是大明星，卻賣力地唱著《心肝寶貝》、《送你這對翅膀》、《路要自己走》一首首暖心歌曲，打動在場每位聽眾的心。
罕見疾病基金會中部辦事處主任陳虹惠指出，加入該基金會的病友多達200餘種罕見疾病，除了同溫層的精神支持外，也協助搜羅相關資訊及醫療資源，合唱團是另類發聲管道，讓病友跨出去接觸人群，也讓人認識、友善病友。
該會諮詢員郭珊珊說，每位病友都有獨特的生命故事，努力活著是唯一共通點，初始她時常陪著哭，但病友及家屬會逐漸堅強，她也跟著學會堅忍，不再輕易掉淚。
泰半的罕見疾病都有名字，發展遲緩、12歲智力卻停留在幼兒的「潤禾」卻不知什麼病，林媽媽帶著他遍尋各地名醫，甚至到日本、美國求診，都無法確診，只知是染色體異常，她最後放棄追究病因病名，盡所能陪兒子實在地活在當下。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。