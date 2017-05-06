世大運難得地主命 郭婞淳：我是人來瘋

郭婞淳全大運舉重58公斤級3破大會摘金。(林宋以情攝)

土庫曼亞錦賽奪金3連霸，我國舉重女將郭婞淳6日全大運締造大會新猷摘金，結束連續征戰，接下來靜待8月登場的2017台北世大運，郭婞淳顯得迫不及待，還透露自己是「人來瘋」，期待難得的地主時刻。

郭婞淳全大運首秀，公開女子58公斤級以抓舉100公斤、挺舉131公斤、總和231公斤，3項改寫許淑淨100學年大專錦的抓舉99公斤、挺舉125公斤、總和224公斤紀錄笑納金牌，全大運告一段落終於能喘口氣，靜候8月世大運、10月全運和11月世錦賽。

郭婞淳全大運舉重58公斤級3破大會摘金。(林宋以情攝)

連續征戰不喊累，郭婞淳笑說，「其實我蠻喜歡『以賽代訓』的方式，可以更適應、習慣比賽的感覺。」郭婞淳4年前俄羅斯喀山世大運初體驗，就以18歲之齡改寫抓舉104公斤、挺舉134公斤、總和238公斤大會紀錄，成為58公斤級3項紀錄保持人，相隔4年再戰，郭婞淳的目標還是自己。

「2年前因傷缺戰，台北世大運目標就是破自己的大會紀錄，再拚獎牌。」難得當地主，郭婞淳不忘替台北世大運「拉票」，「我自己可能有點人來瘋，每次到國外比賽，都很羨慕地主選手，接受全場歡呼、加油。」盼大家進場支持。

(中時電子報)