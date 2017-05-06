世大運難得地主命 郭婞淳：我是人來瘋
土庫曼亞錦賽奪金3連霸，我國舉重女將郭婞淳6日全大運締造大會新猷摘金，結束連續征戰，接下來靜待8月登場的2017台北世大運，郭婞淳顯得迫不及待，還透露自己是「人來瘋」，期待難得的地主時刻。
郭婞淳全大運首秀，公開女子58公斤級以抓舉100公斤、挺舉131公斤、總和231公斤，3項改寫許淑淨100學年大專錦的抓舉99公斤、挺舉125公斤、總和224公斤紀錄笑納金牌，全大運告一段落終於能喘口氣，靜候8月世大運、10月全運和11月世錦賽。
連續征戰不喊累，郭婞淳笑說，「其實我蠻喜歡『以賽代訓』的方式，可以更適應、習慣比賽的感覺。」郭婞淳4年前俄羅斯喀山世大運初體驗，就以18歲之齡改寫抓舉104公斤、挺舉134公斤、總和238公斤大會紀錄，成為58公斤級3項紀錄保持人，相隔4年再戰，郭婞淳的目標還是自己。
「2年前因傷缺戰，台北世大運目標就是破自己的大會紀錄，再拚獎牌。」難得當地主，郭婞淳不忘替台北世大運「拉票」，「我自己可能有點人來瘋，每次到國外比賽，都很羨慕地主選手，接受全場歡呼、加油。」盼大家進場支持。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。