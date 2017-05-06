母親節前夕 高市府選出出50名「美力媽媽」表揚

母親節前夕，高雄市社會局今日表揚50名「美力媽媽」。（柯宗緯攝）

莊淑雅（中）獲頒「美力媽媽」，含辛茹苦拉拔「小胖威利兒」涂仕軒長大。（柯宗緯攝）

盧惠雪投入寄養服務迄今17載，照顧18名寄養童，看見他們平安成長，就是最大安慰。（柯宗緯攝）

「小胖威利兒」涂仕軒有繪畫天賦，參賽屢獲獎。（莊淑雅提供）

「小胖威利兒」涂仕軒有繪畫天賦，參賽屢獲獎。（莊淑雅提供）

「小胖威利兒」涂仕軒有繪畫天賦，參賽屢獲獎。（莊淑雅提供）

下周是母親節，高雄市社會局今天選出50名「美力媽媽」由市長陳菊親自授獎。46歲莊淑雅結婚5年，好不容易盼得一子竟罹患罕病「小胖威利症」，合併智障、語障等，後來發掘繪畫天賦，穩定控制情緒、提高專注力。莊淑雅也成立「鐵盒子打擊樂團」指導22名身心障礙孩子，藉由音樂陶冶身心靈。

盧惠雪育有2名子女，有感於921大地震許多家庭破碎，因而投入寄養服務迄今17載，照顧18名寄養童。這些孩子不乏遭虐、性侵、棄嬰等，她勞心勞力當成親骨肉照養，孩子雖然在兩年的寄養時間後離開，但大多會與她保持聯繫，母親節會打電話或寄卡片慰問，令她備感窩心。

社會局也特別選出父兼母職的「魔力媽媽」，82歲湯春心是內門總鋪師，他一手包辦兩位媳婦的月子餐，用廚藝照顧三代同堂。太太過世後，他與子女同住，樂於打掃、整理家務。

(中時)