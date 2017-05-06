盧秀燕辦愛心園遊會 籲民眾為母親做好事
慶祝母親節，為母親做好事！立委盧秀燕6日在科博館廣場舉行舉辦愛心園遊會，近百個愛心社團及企業共襄盛舉，還推出明星愛心義賣品，天后蔡依林捐助的名牌包及棒球明星林智勝的簽名球都引起現場激烈競標，活動共募得113萬元，全數捐助弱勢團體。
盧秀燕表示，她經常為伊甸等弱勢團體服務及募款，16年前發起百餘社團及里鄰辦公處舉辦大型「為母親做件好事」愛心園遊會，號召市民捐出二手物品義賣捐助弱勢團體，獲得熱烈迴響，此後，每年在5月份都辦園遊會，呼籲民眾天天做好事，榮耀母親，加上今年義賣所得共已累積募集近千萬元做公益了。
現場義賣明星捐助品是全場高潮，盧秀燕親自上場拍賣亞洲天后蔡依林提供的名牌包，現場競標熱烈，最後以5萬元的高價拍出；中華職棒球星林智勝的簽名球，也在激烈競標下以5萬元賣出。
園遊會並表揚上百位模範母親、頒獎給參加「我愛媽媽繪畫比賽」得獎的幼童，各贊助社團及企業提供物品義賣，吸引不少民眾前往選購，今年共募集113百萬元，將全數捐贈給伊甸基金會以及十方啟能中心做公益。
(中時)
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