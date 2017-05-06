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被林志玲騎到腰痛 王祖藍妻吃醋：還要不要生小孩

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林志玲與王祖藍在水中騎馬打仗時一隊。（圖／翻攝自秒拍）
林志玲與王祖藍在水中騎馬打仗時一隊。（圖／翻攝自秒拍）
林志玲與迪麗熱巴對戰撕名牌。（圖／翻攝自秒拍；取自林志玲工作室）
林志玲與迪麗熱巴對戰撕名牌。（圖／翻攝自秒拍；取自林志玲工作室）
王祖藍與妻子李亞男。（圖／達志影像）
王祖藍與妻子李亞男。（圖／達志影像）
林志玲近日上《奔跑吧》。（圖／中時資料照片）
林志玲近日上《奔跑吧》。（圖／中時資料照片）

台灣第一名模林志玲最近上大陸節目《奔跑吧》（原名：《奔跑吧兄弟》），在一場騎馬打仗中，她與有「港版納豆」之稱的王祖藍組一隊，艷福不淺的王祖藍便發揮MAN力在水中扛起志玲姊姊，豈料最後樂極生悲，腰痛一整晚，老婆李亞男還吃醋虧說：「你還要不要生小孩。」

林志玲最近與容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）等人參加《奔跑吧》，節目開始因為志玲姊姊的欽點，162公分的王祖藍便和175公分的林志玲同隊，成為最萌身高差，林志玲剛開始放話要「保護」王祖藍，但在過程中反而是細心的王祖藍頻頻獻上暖暖包、衛生紙，並藉機反虧林志玲「真的太會照顧自己」。

在一場舉行於游泳池的騎馬打仗中，林志玲大方「騎」上王祖藍，形成戰鬥隊形，對戰鹿晗、迪麗熱巴，然而錄影結束後，王祖藍卻因此腰痛了一個晚上，妻子李亞男則透過視訊關心，還冒出一句：「你還要不要生小孩。」笑翻眾人。

(中時電子報)

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關鍵字：林志玲
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