被林志玲騎到腰痛 王祖藍妻吃醋：還要不要生小孩
台灣第一名模林志玲最近上大陸節目《奔跑吧》（原名：《奔跑吧兄弟》），在一場騎馬打仗中，她與有「港版納豆」之稱的王祖藍組一隊，艷福不淺的王祖藍便發揮MAN力在水中扛起志玲姊姊，豈料最後樂極生悲，腰痛一整晚，老婆李亞男還吃醋虧說：「你還要不要生小孩。」
林志玲最近與容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）等人參加《奔跑吧》，節目開始因為志玲姊姊的欽點，162公分的王祖藍便和175公分的林志玲同隊，成為最萌身高差，林志玲剛開始放話要「保護」王祖藍，但在過程中反而是細心的王祖藍頻頻獻上暖暖包、衛生紙，並藉機反虧林志玲「真的太會照顧自己」。
在一場舉行於游泳池的騎馬打仗中，林志玲大方「騎」上王祖藍，形成戰鬥隊形，對戰鹿晗、迪麗熱巴，然而錄影結束後，王祖藍卻因此腰痛了一個晚上，妻子李亞男則透過視訊關心，還冒出一句：「你還要不要生小孩。」笑翻眾人。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。