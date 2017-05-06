花蓮國民黨代表政見說明會 僅5人出席

國民黨花蓮縣黨部今天下午舉辦黨代表政見說明會，共有5名參選人上台發表。（張祈攝）

國民黨花蓮縣黨部今天下午舉辦黨代表政見說明會，共有14名參與人報到，5名上台發表。（張祈攝）

參選人中年紀最小的陳旻傑僅有高中一年級，也是唯一青年席學生代表。（張祈攝）

國民黨第20屆黨代表選舉將於本月20日舉行，花蓮縣地方黨部、黃榮華黨部各有55人、18分競選35席、14席位，今天下午舉辦黨代表政見說明會中，雖有14人完成報到，但因參選人「行程滿檔」，僅有5人上台發表，不到一小時就結束，總幹事蘇滿嬌則稱這是最「精簡」的政見發表會。

國民黨立委同時也是花蓮縣黨代表聯誼會召集人徐榛蔚也出席並全程參與，會中也與黨員信心喊話，盼更多黨員挺身而出，力挺國民黨。花蓮縣黨部代理主委林盈成指出，今年黨主席暨黨代表選舉人數，地方黨部有1萬3800餘人，加上黃榮華黨部約4千人，合計約1萬7800餘人。

地方黨部原有61人參選，因有6位候選人身分受「行政中立法」規範，日前已自願聲明退出選舉，主委林盈成指出，國民黨正值組織改造，需要傾聽來自社會不同層面的聲音，鼓勵黨員參與黨務，振興黨內士氣。

今年參選人中年紀最小的僅有高中一年級，也是唯一青年席學生代表陳旻傑，因國中時期參與黨內活動，他說，過去國民黨對青年學子的耕耘有限，也促使他投入黨代表選舉，廣招更多有意願入黨的學生族群。其餘參與政見發表的還有返鄉青年馬耀福佑、壽豐鄉代表塗寶貴、萬榮鄉代表會主席古明光、吉安鄉果農林秀梅等4人。

林盈成提醒黨員，全縣13鄉鎮市共設立30處投票所，希望具有投票權的黨員先進能踴躍投票，選舉票顏色，黨主席為白色、黃榮華黨部黨代表為黃色，地方黨部黨代表則使用藍色，投票時也要記得攜帶投票通知單及黨證或身分證、健保卡、駕照、護照等附照片可茲辨認身分的證件。

(中時)