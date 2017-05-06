油價續降！台塑化汽、柴油便宜0.3元、0.4元
利比亞油田恢復生產，加上美國原油庫存減幅少於預期等因素影響，國際原油價格持續下探。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑化（6505）宣布5月8日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。
調降後，台塑化油品零售參考價92無鉛汽油每公升23.4元、95+無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.6元。
油價跌不停，亞洲盤一度跌破每桶45美元，為石油輸出國組織(OPEC)去年11月敲定減產協議以來，首次摜破此一關卡。油市情緒由多轉空，近一週油價狂瀉10％，跌至去年11月15日以來新低，回到OPEC簽署減產協議前兩週的低點。
台塑化認為，近期國際油價在供過於求壓力未減之下，面臨危機考驗，此可由OPEC宣布減產延長無助油價止跌窺知一二。
影響所及，台塑化煉油價差震盪起伏不穩；4月每桶煉油價差從先前12~13美元反轉下滑至11美元，近期更有下探10美元壓力。
(工商)
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