提前過母親節 北高雄家扶親子暢玩遊樂園

北高雄家扶親子暢玩遊樂園，現場安排孝親洗腳，媽媽感動到拭淚。(北高雄家扶提供)

北高雄家扶親子暢玩遊樂園，提前過母親節。(北高雄家扶提供)

北高雄家扶中心6日在義大遊樂世界舉辦母親節親子旅遊活動，邀請來自北高雄地區的扶助家庭125戶，包含工作人員共389人齊聚，提前歡慶母親節，為體恤母親對家庭付出的辛勞，現場也安排了孝親洗腳活動，並讓孩子在卡片上寫下對母親感謝的話語，同時台下也進行親子擁抱，現場溫馨感人。

(中時)