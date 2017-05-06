MLB》陳偉殷回邁阿密就診 仍盼下周六按表先發

陳偉殷因為手肘疲勞，進入傷兵名單並回邁阿密就診。（美聯社資料照）

陳偉殷因為左肘疲勞被放入10日傷兵名單，馬林魚把受傷日期回溯到他上次先發完隔天，希望殷仔休養10天期滿，就能按照原定輪值，於台灣時間下週六先發對陣勇士隊。

馬林魚教頭麥汀利表示，殷仔昨天進行牛棚練投，看起來狀況其實不錯，「但他覺得手臂不太聽使喚，沒辦法進行下一場先發，於是我們只好先讓他休息。」

馬林魚已經拉到紐約展開對大都會的系列賽，殷仔被送回邁阿密就診，原定明天的先發任務交給3A拉上的古巴右投戴斯帕尼耶（Odrisamer Despaigne）。馬林魚希望殷仔只是疲勞，跳過一次先發即可，下周六仍能歸隊按表登板。

(中時電子報)