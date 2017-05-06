高雄VR團隊驚艷 陳菊盼中央持續支持體感產業
「亞洲‧矽谷計畫執行中心」執行長龔明鑫等人，今（6）日獲高雄市長陳菊邀請，參訪位於大魯閣草衙道的「VR+」體驗館，體驗時下最夯的VR(虛擬實境)遊戲，除對遊戲獨門的紅外線定位技術及沉浸感讚不絕口，更肯定高雄體感科技新創業者實力及高雄市政府扶植成果。
陳菊頭一次體驗VR遊戲感到刺激無比，除感謝「VR+」推手奧尼克娛樂執行長王樑華，他因為愛高雄，在高雄堅持深根達20年。同時，也要感謝行政院於今年3月將高雄亞洲新灣區「Fun Tech體感科技園區」，正式納入行政院前瞻基礎建設計畫，高雄爭取到10億元的預算，未來會與國發會，經濟部及高雄業者共同合作，積極發展體感產業，形成完整產業聚落。
針對體感產業，高雄市政府各局處已經開始進行連結，包含衛生局醫療模擬訓練及文化局VR電影等；更有完整的數位內容產業群聚基礎，自100年起積極投入扶植數位內容產業，業者實力深厚，包括智冠、奧尼克、兔將、繪聖等都在國際上發光發熱，迄今已有194家設立，創造8,803個就業機會，投資金額達115億元。
執行長龔明鑫聽聞業者創業初期籌募資金困難，表示國發會秉持支持新創精神，利用天使基金及國家級投資公司協助新創，另外，針對業者未來國際拓點佈局，也會提供結合「亞洲‧矽谷」連結國際及新南向政策提供國際人脈，未來國發會將與經濟部、高雄市政府密切合作，一定要讓VR產業在高雄做起來。
陳菊強調，新興產業發展，不僅需要中央政府與地方政府共同合作，提供產業輔導的機制，更重要的是希望研發人才能夠到高雄協助提升業者研發能量，希望經濟部、國發會能夠支持高雄發展體感產業政策，邀請工研院及資策會兩大財團法人體感科技研發團隊進駐高雄，盼中央資源持續挹注，與地方攜手合作支持產業發展。
(中時)
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