回應陳菊 蕭永達：9日一定公布最惡質狼師姓名

高雄市議員蕭永達指控尚有一群狼師未曝光，且有名校女學生受害。市長陳菊表示「欺凌學生的行為，一分鐘都不應該忍耐，反對像連續劇一樣，有就應立即檢舉，市府一定依法嚴辦」。蕭永達回應，「9日總質詢會公布一名最惡質、專挑名校女學生下手的狼師姓名」。

蕭永達說，誘姦案與一般性侵案不同，研究法律與案情後，決定放棄循著過去與市府合作，到法院直接提告的模式，而選擇在高市最高民意殿堂揭露狼師惡行惡狀。

蕭永達說：「不要小看些狼師，都是名校畢業生」，強調未循行政或司法機關途徑舉發，是避免對當事人的二度傷害，並凸顯社會安全網有漏洞，因為，被害人都滿16歲，法律的侷限性，讓狼師為所欲為，「難道要法院出具一張『誘姦無罪』證明嗎？」。

至於指控有2位名校女學生遭受補教狼師魔爪有無查證？蕭永達說，不能透露消息來源，2人都已畢業，但擔心還有下一位受害人，因此決定指控狼師。

蕭說，在民意最高殿堂公布狼師真實姓名及惡行，「不是狼師身敗名裂，就是我退出政壇」；並以陳星案為例，「若我胡說八道，為何陳星保持沈默，躲起來了」。

蕭永達氣憤地說，「難道因法律無可奈何就可以恣意妄為嗎？」9日市政總質詢時，我一定會公布一名最惡劣的狼師姓名，且是專挑名校女學生下手的狼師姓名。

(中時)