貫通石真的有用？民眾放芭樂樹下狂結果

芭樂樹一對芽點竟可以長出7顆果實，讓民眾嘖嘖稱奇的說「貫通石好神！」（陳姓民眾提供）

南迴公路的草埔隧道3月下旬貫通後，在台東發放一批貫通石吸引許多民眾爭相索取，台東市的陳姓市民拿到貫通石後，將貫通石放在庭院的芭樂樹下，沒想到近期芭樂樹開花、結果，原本僅會長出2朵花的一對芽點，甚至一口氣開出7朵花，讓他吃驚的說「貫通石好神！」

陳男說，家裡短期內並沒有「生育計畫」，拿到貫通石後不敢放在家中，暫時放在庭院的芭樂樹下，沒想到近期芭樂樹開花、結果，竟然長出滿滿的芭樂，讓他嚇一大跳的說「芭樂樹像被打了排卵針一樣，1胎3胞、1個芽點對生7胎，都不曉得要淘汰那一顆？」

陳男說，這顆芭樂樹約5年樹齡，對生的芽點共會開2朵花，沒想到這顆芭樂樹芽點長出4、5朵花比比皆是，甚至還對生7朵花，很容易就聯想到是貫通石的功效，不過一對芽點基本上僅會留1顆果實，因此其它的果實之後還是會摘除。

他說，去年尼伯特風災造成芭樂樹嚴重受損，樹幾乎被吹死，不知道是否因此有了危機意識，所以今年才會長得特別多。

台東農改場副研究員陳振義表示，果樹受到瀕死刺激，確實有可能會增生，另外貫通石由地底深處挖出，可能含有許多微量元素，放在植物根部微量元素經由澆水時被植物吸收，可能因此長得特別好，但貫通石可以幫助果樹增加產量確實是前所未聞。

(中時)