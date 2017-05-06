幸福住宅選屋，還有118戶待選

抽中1號的王廉明，很快就選好自己想要的房子，也開心的說「感謝縣政府蓋幸福住宅！」（黃力勉攝）

台東縣政府首度自建的幸福住宅，6日舉辦選屋作業，由民眾依抽籤號碼選擇喜愛的房屋方位，300個名額中，共有182位完成選屋，另外還有118戶待選。台東縣政府建設處表示，之後還會舉辦抽籤，讓有意入住的民眾可以選屋。

幸福住宅依坪數、方位，售價最低230萬元，最高微幅超過400萬元，是地上5層樓的電梯式公寓集合住宅，台東縣政府以縣府土地出資興建，總共有300戶供民眾選擇。

台東縣長黃健庭表示，台東近幾年來房價不斷上揚，才會首度開辦幸福住宅，為了避免投資客入場、轉租獲利，幸福住宅規定不能出租，5年內不能轉售，5年後要轉售也要賣給符合資格的民眾。

由於登記要購買幸福住宅的民眾多達2700人，台東縣政府經過篩選後，留下800多位符合資格的民眾，並抽籤抽出300位正取、90位備取，今天選宅作業，就是依據抽籤的順序選宅。

抽中一號的王廉明，很快就選擇1樓的房子，王廉明說，因為腳有點行動不便，一開始就決定要買1樓，進出較方便，感謝台東縣政府興建幸福住宅，讓他們一家人有自己的家。

300位正取選宅後，還有留下118戶待選，建設處指出，90位備取確定無法填滿剩餘戶數，將會在之前800多位抽籤後的遺珠，通知他們再度參加抽籤，讓有需要的民眾可以有自己的房子住。

由於許多民眾視擔心信用不佳、銀行貸款難貸，索性不選宅，對此建設處強調，已經與銀行洽談到有利的貸款利率，民眾先選宅後，貸款的問題縣府將會依個別狀況與銀行協商，讓民眾都能貸款買屋。

(中時)