呼籲狼師不要躲 林俊憲：檢警應介入調查防滅證

林俊憲（右）要求台南市警察局長黃宗仁調查林奕含背後的補教班狼師案，黃宗仁稱已就相關事證從周邊調查中。（程炳璋攝）

林奕含父母5日深夜發出再發聲明提出另有三名女學生被害，台南市立委林俊憲6日站出來聲討狼師，指社會帶給林家人信心，檢警有必要追查林家提供的線索，防止滅證，並要求狼師出來面對。台南市警察局長黃宗仁回應已有調查動作。

林俊憲6日一早先在臉書寫下評論，並以「寫在林醫師決定全面宣戰之後」做開頭，提到事發至今，他每天都以電話或者Line與林奕含的父親林醫師互相聯絡，之前集中火力攻擊狼師的不法標案，還獲得林醫師感謝。

隨著林父發出的第三份聲明，已出現其他的受害者，林俊憲認為狼師對別的女學生做出的違法罪刑令人髮指，檢警該加快調查腳步，至少要先找到狼師本人，否則他擔心部分證據會遭毀滅。

林俊憲稱林奕含父親不斷向他強調，這名狼師政商關係好，背後有勢力會保護他，叮嚀他在發言時要小心。但他認為時代已不同，台灣已是民主開放社會，這種事情不可能壓下來。

林俊憲說，林醫師一開始因為女兒過世而悲傷，希望此案低調處理，不願追訴，現在看到社會對林奕含的不捨與對狼師的憤怒、追查，心情已有起伏與轉變，較能勇敢陳述，才會再發第三次聲明，進一步揭露還有三名受害者。

林俊憲6日在行政院長林全南下的場合，當面與黃宗仁討論林奕含案件，黃宗仁表示雖然林女父母都尚未到案說明，但案件仍有調查進度，此時正起頭調查，還不便說明。

(中時)