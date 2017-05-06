呼籲狼師不要躲 林俊憲：檢警應介入調查防滅證
林奕含父母5日深夜發出再發聲明提出另有三名女學生被害，台南市立委林俊憲6日站出來聲討狼師，指社會帶給林家人信心，檢警有必要追查林家提供的線索，防止滅證，並要求狼師出來面對。台南市警察局長黃宗仁回應已有調查動作。
林俊憲6日一早先在臉書寫下評論，並以「寫在林醫師決定全面宣戰之後」做開頭，提到事發至今，他每天都以電話或者Line與林奕含的父親林醫師互相聯絡，之前集中火力攻擊狼師的不法標案，還獲得林醫師感謝。
隨著林父發出的第三份聲明，已出現其他的受害者，林俊憲認為狼師對別的女學生做出的違法罪刑令人髮指，檢警該加快調查腳步，至少要先找到狼師本人，否則他擔心部分證據會遭毀滅。
林俊憲稱林奕含父親不斷向他強調，這名狼師政商關係好，背後有勢力會保護他，叮嚀他在發言時要小心。但他認為時代已不同，台灣已是民主開放社會，這種事情不可能壓下來。
林俊憲說，林醫師一開始因為女兒過世而悲傷，希望此案低調處理，不願追訴，現在看到社會對林奕含的不捨與對狼師的憤怒、追查，心情已有起伏與轉變，較能勇敢陳述，才會再發第三次聲明，進一步揭露還有三名受害者。
林俊憲6日在行政院長林全南下的場合，當面與黃宗仁討論林奕含案件，黃宗仁表示雖然林女父母都尚未到案說明，但案件仍有調查進度，此時正起頭調查，還不便說明。
(中時)
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