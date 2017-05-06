林奕含案能否定罪 退休法院院長說關鍵在這

擔任過新竹、嘉義地方法院院長的律師茆臺雲（左一）認為，最高法院目前對妨害性自主案，採證很嚴格。（黃文博攝）

女作家林奕含疑遭補教狼師誘姦案，由於當事人父母親已第三度透過網路發表聲明，還加碼爆料另有3位被害人，曾任新竹、嘉義地方法院院長的律師茆臺雲，用自己33年的審判經驗分析此案，最後還是得回歸法律面探討。

政大法律系畢業的茆臺雲，曾經擔過一、二審法官、庭長和新竹、嘉義地方法院院長，前年剛從台南高分院退休，在民庭、刑庭，已有33年的實務經驗；妻子張佩珍，也擔任過花蓮地檢署檢察長；兩夫妻目前在台南經營華邦律師事務所，茆對妨害性自主罪，有豐富的審判經驗。

茆臺雲表示，林奕含案在各媒體、網路，天天都有人加碼爆料，但全案最核心的法律層面問題，也該是探討的時候了，否則狼師愈爆愈多，又無法可罰，反而會造成社會不安。

林奕含疑遭狼師誘姦案，現在台南地檢署已簽分他字案指揮警方展開調查，茆臺雲綜合各媒體和網路的資料，認為全案的核心，仍在8、9年前，被害人的家長，有無帶她去進行DNA採證，如果沒有，要定狼師的罪，恐怕有相當的難度。

茆臺雲說，自從妨害性自主罪加重處刑後，最高法院對證據的認定就很嚴格，因為妨害性自主罪，除非當場目擊、或是有錄音錄影，否則主要的證據就DNA比對，根據茆多年的審判經驗，欠缺此證據，要循法律層面定狼師的罪，會很難。

(中時)