林全視察綠能科學城進度 要求做到具國際競爭力

行政院長林全（中）視察國家地震研究中心，聽取一旁專業人員解說中。（程炳璋攝）

行政院長林全坐上準備好的太陽能發電車視察成大歸仁校區。（程炳璋攝）

行政院長林全6日到歸仁區視察綠能科學城相關進度，認為台南有很好的環境條件，台灣也有太陽能、風力、黑潮等綠能發展潛力，要求研發人員在未來幾年內，就要出現具有國際級競爭力的成果。

耗資百億元以上的綠能科學城落址台南市歸仁區後，各項工作已進行超過半年，行政院長林全6日南下視察包括國家地震工程研究中心、成大歸仁校區與交大台南校區各項相關設備進度與展示，為大家打氣與凝聚目標。

林全提到台灣綠能產業最重要的是風力與太陽能發電，希望政府在電業法通過後，今年配套做好，就可看見企業在綠能產業有新的投資發展機會，未來一、兩年內，首先改變應該是太陽能，因為台灣在太陽能已有基礎建設。

考量綠能發展需同時兼顧生態平衡，林全說，發展太陽能要跟濕地能夠共存，發展風力發電要跟海洋生態能夠共存，這兩樣若做不好就算失敗。

林全認為台灣有條件可發展出有國際競爭力的綠能產業，在產業鍊內培養出有競爭力的廠商，證明可走出國際，這部分需要建立綠能產業環境，有賴產、學、研三方合作。

林全強調，綠能科學城選擇在台南市歸仁區沙崙，不是政府找藉口平衡重北輕南，而是這裡有太好的條件，離高鐵車站近，有很多想像發展空間，有好的學術人才，有高度密集的勞工，都是可好好規劃的資本。

林全提到台灣的電動機車產業技術很好，只差在電池芯的研發待加強，並當場將電池芯的研發工作交給成大負責，要求未來3年至5年內達到與日本技術平起平座的水準。

(中時)