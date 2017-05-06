避風頭？林奕含事件延燒 陳星和妻子搬離內湖豪宅

鄰居表示，陳星和妻子暫時搬離位在內湖的豪宅。（翻攝自GOOGLE MAP）

被高市議員蕭永達指控涉誘姦作家林奕含，國文補教名師陳星(本名陳國星)目前人在何方？據社區鄰居表示，陳星暫時和妻子搬離位在內湖豪宅。

在女兒畢業後，僅陳星和妻子兩人住在這棟價值約4000萬的4層樓透天厝別墅，鄰居曾透露，陳星買這間房子已有10多年的時間。

據《蘋果》報導，社區鄰居說：「這幾天都沒看見他們夫妻。」由於林奕含事件延燒，為避免破壞社區寧靜，造成鄰居困擾，鄰居說，在高雄市議員蕭永達爆料後，隔天下午就看到陳妻帶著疑律師團的人進入豪宅，這也是最後一次看見他們出現在社區內。

(中時電子報)