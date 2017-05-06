「挑戰自我、迎向未來」新北市特殊教育學生挑戰日

新北市第四屆特殊教育學生挑戰日活動，今（6）日在新北市板橋第一運動場舉行。（葉書宏翻攝）

新北市第四屆特殊教育學生挑戰日活動，今（6）日在新北市板橋第一運動場舉行。（葉書宏翻攝）

新北市第四屆特殊教育學生挑戰日活動，今（6）日在新北市板橋第一運動場舉行，共計有68所高中職暨國中小，近2200位學生、教師及家長踴躍參與，開幕典禮由新北特殊教育學校舞動社，以海底音樂會為主題揭開活動序幕，並由鷺江國中8名舉旗手、2名升旗手及八里國中學生蔡孟志代表運動員宣示，充分展現學生抖擻的精神。

市長朱立倫表示，為了讓特教學生「走出教室 挑戰自我」，特別於今日舉辦本市「第四屆特殊教育學生挑戰日活動」，感謝來自各大專校院與本市各高中志工同學們的熱心服務，以及辛苦承辦本活動的新北特殊教育學校團隊。

朱立倫勉勵參與學生多多參與戶外活動，以運動豐富人生，創造自我價值。新北市政府長期關注市內特殊教育學生的身心發展，期望除了提升學生認知層面發展，也增加學生體育活動之經驗，進而提升其體適能表現，營造溫馨友善的融合互動校園。

八里國中的蔡孟志生性樂觀開朗，樂於參與校內、外各項體能活動，曾代表學校參加全國中等學校會長盃地板滾球錦標賽，榮獲團體組佳績。除擔任本屆活動運動員宣誓代表外，也參與一般組競賽項目，展現不畏艱辛的精神。

福和國中廖諱合及梁恩琪同學表示，平常在學校上體育課，老師會帶著他們練習挑戰日的競賽項目，無形中體力變好了，同學們也會互相激勵。他們很開心能參加這個活動，透過本次活動，展現了活力與自信!福和國中廖諱合及梁恩琪同學表示，平常在學校上體育課，老師會帶著他們練習挑戰日的競賽項目，無形中體力變好了，同學們也會互相激勵。他們很開心能參加這個活動，透過本次活動，展現了活力與自信。

為呈現最好的活動品質，新北市政府教育局特別在活動前邀請近百位特教老師參與一系列研習，更邀集270位來自國立體育大學適應體育學系、臺北市大學特殊教育學系及師資培育暨職涯發展中心、新北市立板橋高中、私立格致高中、私立醒吾高中志工同學熱心提供服務，使活動更具意義。

希望特殊教育學生透過參與富趣味性且簡單的體育活動，養成愛好運動的習慣，也鼓勵各校積極推廣特殊教育學生體能活動，期待特殊教育學生能「走出教室，挑戰自我」，培養更健全的體魄。

(中時)