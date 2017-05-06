延平鄉射耳祭 熱鬧開幕
延平鄉2天1夜的射耳祭6日開幕，射耳祭是布農族人最重視的祭典，因此活動也吸引許多鄉民參加，並持續傳承布農族擅長狩獵的傳統。
射耳祭開幕活動由延平鄉長胡榮典主持，台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪、孔文吉、原民會處長杜張梅莊、族群委員伊藍、議員胡秋金等人都參與盛會。
黃健庭表示，去年莫蘭蒂颱風造成紅葉村部分鄉親房屋無法居住，經縣府與中央共同努力在紅葉國小下方興建永久屋，預計今年中秋節能夠讓鄉親入住，希望保障族人住的安全。
他說，原住民是台東縣非常重要的文化資產，有幸縣內有7個原住民族群的文化，縣府會結合中央及鄉鎮市部落力量，共同維護原住民傳統文化。
(中時)
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