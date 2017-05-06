目睹獅被20K 鄭鎧文被虧「還好你沒打」
統一獅陣中全壘打王鄭鎧文日前因傷缺陣，歷經近1個月的休養，總算在6日對戰Lamigo桃猿賽前重返一軍，並隨即先發扛5棒左外野手，之前在二軍打一度被下「禁揮令」的他，表示手狀況已經沒問題，迫不及待想上場一展身手，昨他也目睹獅隊創下20次三振的紀錄，笑說，「隊友說還好我沒打，不然可能更多。」
鄭鎧文上月7日雙手遭觸身球受傷，隨後下到二軍調整，甚至在教練刻意保護下，曾有一場二軍比賽，上場打擊卻不能揮棒，他說，那時聽到教練下達指令，看球進來不能打，心裡真的會很想打。有趣的是，那時他雖被三振，但對手似乎也沒察覺他不能揮棒這件事，「他們好像只覺得我手受傷沒好而已。」
鄭鎧文在二軍打了5場比賽後，昨晚到桃園與一軍會合，目睹獅隊苦吞破紀錄三振數，他直言對方投手狀況真的好，還說隊友虧還好一軍9戰吞10K的他沒打，不然可能更多，談到回歸首戰的目標，他也打趣的說，「不要被三振！」傷好了、狀況也不錯，鄭鎧文眼前擔心的，是一軍比到後段，通常是二軍球員的睡眠時間，「怕比一比會很快就累。」
(中時電子報)
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