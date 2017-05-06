許歷農轉支持郝？ 洪秀柱：不要打擾老人家了

許歷農曾題字為洪秀柱加油打氣。（圖／取自洪秀柱臉書）

中國國民黨黨主席選舉，於今（6）日舉辦政見發表會，會後洪秀柱接受媒體訪問時表示，對於許歷農將軍支持何人，都尊重老人家的選擇，就不要再去打擾她老人家了。

洪秀柱臉書曾於5月3日貼出許歷農將軍為她加油打氣的題字，而近日許歷農似乎轉支持郝龍斌，因此今日被記者問到其中轉變。洪秀柱引述許歷農的話說︰「都是朋友，大家都是朋友。」因此，洪秀柱表示，不要再去消費他老人家了，他們都是愛護年輕一代的，不要再去打擾老人家了吧！

至於韓國瑜說若當黨主席，會支持民進黨優秀的候選人，洪秀柱表示，如果兩個政黨的理念完全不一樣，那時候我們就各自派出優秀的代表，互相競爭，讓選民做一個選擇。言下之意，似乎不贊成跨黨派支持民進黨候選人。

(中時電子報)