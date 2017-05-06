11名模範媽媽受表揚 公所與民眾同慶母親節
母親節即將到來，金山區公所今（6日）上午舉辦模範母親表揚活動，在親友家人見證觀禮下，表揚11名模範媽媽，並獻上康乃馨、切蛋糕，與民眾共同慶祝母親節，場面溫馨。
金山區長陳國欽表示，本屆模範母親表揚，從11個里各推選等1位模範母親代表，除里長推薦外，平時是否熱心服務鄉里？和家人相處是否融洽？都是評選模範母親標準。
其中擔任金美里鄰長的許黃芋媽媽，曾於2012年獲婦女會表揚最佳婆媳獎，許媽媽平日熱心公益，曾參與婦女會、早覺會、體育會、金山國小志工、金山分局義工等，樂善好施，照顧弱勢不餘遺力，獲得眾人肯定。
金山區公所特別準備康乃馨獻給11名模範母親，並準備蛋糕與模範媽媽同慶母親節；另外，為響應新北性平年，公所贈送康乃馨給公所女性職員和參加活動媽媽，最後所有人同唱「感恩的心」，感念天下母親辛勞。
(中時)
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