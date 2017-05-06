遠航爆勞資爭議 勞動部：遠航應會釋出善意

遠東航空與空服員爆發勞資爭議，空服員集體請假更致使班機被迫取消。勞動部表示，空服員請假是否合乎規定，要回到個別狀況去認定。至於這場爭議該如何解決，勞動部表示，已經和遠東航空溝通過，建議將員工留下來，近日應該會釋出善意。

勞動部勞動關係司長王厚偉解釋，遠東航空終止契約的原因，側面了解是因為勞工要求遠航依照承諾，工作滿1年的勞工，時薪調高到272元，否則變要依照《勞基法》規定終止契約，給予資遣費，且不得要勞工賠償違約金。

而遠航直接選擇終止契約，也同意給予資遣費，不用勞工賠償違約金等，但王厚偉說，勞工在調解會場改變想法，希望以留在遠航繼續工作為主要訴求，「想法當然都可以改變，留下來不是很好嗎」。

王厚偉表示，勞工希望不要資遣，留下來繼續工作，站在勞動部的立場，當然也希望公司能夠尊重勞工意願，把勞工留下來，再來溝通調薪問題，他已經向遠航溝通過，遠航也理解這個建議，表示會好好考慮，相信遠航近日就會釋出善意。

至於勞工集體請假是否合乎規範，資方能否限制勞工集體請假，王厚偉回答，這次請假並非以工會名義發起，所以就要回到勞工個別的狀況來認定，是婚假、病假或事假，雇主有一定的准駁權；不過，他認為這次爭議對旅客影響不大，遠航也尚未有進一步動作，請假的問題就「暫時先不去碰」，讓勞資雙方盡快調解完成，爭議能盡速落幕才是正解。

(中時)