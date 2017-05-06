南投梅子節閉幕 水里車埕人氣強強滾
南投縣青梅栽植面積近1400公頃，是全台首要產地，縣府為行銷產業，每年採收期辦「梅子節」活動，今年3月26日在信義鄉梅子夢工廠開幕，隨後各產梅鄉鎮分赴北部都會區行銷，歷經1個多月，今天回到水里鄉閉幕，吸引假日人潮，車埕火車站人氣沸騰！
今天上午的閉幕活動中，縣長林明溱、立委許淑華特別推薦以南薑搭配脆梅新風味，現場還有醋梅製作示範，期盼透過梅子產業的持續推廣，增加農民收益。
今年梅子節列行銷活動，各都會區參與脆梅DIY、梅醋DIY及梅酒DIY等活動的民眾，累計超過2200人次，讓消費者學會自已動手、製出健康好吃的梅子製品，進而對青梅發生興趣。
林明溱除了親自製作醋梅外，更強調梅子產業對南投山區經濟的重要性！水里農會理事長蕭志全、縣議員陳淑惠、信義農會總幹事黃志輝，縣農會總幹事曾明瑞同步為南投梅代言，強調食梅健康觀念。
閉幕活動現場的農特產展售熱賣，水里鄉農會四健會帶領成城國小學童現場義賣蔬菜，並計畫將義賣所得捐助弱勢，民眾響應熱烈。
(中時)
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