紀念佛誕日 千人上法鼓山朝山浴佛
法鼓山今明兩天舉辦朝山浴佛活動，今（6）日上午有2千位民眾上法鼓山，參加朝山禮拜活動，徒步健行結合頂禮膜拜，除慶祝佛誕，更以行動感念母親養育之恩，場面壯觀莊嚴。
昨天上午法鼓山就有上百位來自各地民眾來參加朝山活動，來自三芝的徐加興、林淑芬，特地帶著4歲的孩子徒步上山，沿途在法師帶領下，跪拜頂禮，兩人表示，先前接觸法鼓山的生命教育課程受到感化，結婚後當起慰訪義工，希望能將佛法教育、關懷的本質，落實在家庭生活上。
「終於圓滿10多年來的夢！」首次參與朝山的民眾楊仁惠說，多年來一直想去法鼓山朝山，昨天終於有這個機會，很感恩所有在法鼓山園區服務的法師、義工提供給民眾這麼好的修行場地。
高齡92歲的蔡春美阿嬤，帶領四代同堂的15位子孫同來法鼓山浴佛，她說，長年素食，每天拜佛、念佛是她的健康秘訣，每年定期帶著兒孫上山浴佛並當成家族的定期聚會，為此感到高興。
法鼓山表示，下周日（14）母親節，法鼓山將在台北市國父紀念館舉辦心靈環保活動，民眾可與家人體驗禪修、浴佛，還有趣味活動、懷舊美食，讓母親節和佛誕節，成為心靈的環保紀念日。
(中時)
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