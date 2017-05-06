中視《放眼天下》 小英拋「三新」反被看破手腳？!
WHA報名即將截止，蔡英文總統定調，台灣今年能否參與WHA，是兩岸關係的重要指標, 呼籲大陸不要做出不利兩岸關係的決策。戰略專家賴岳謙認為，蔡總統的談話太挑釁，拿WHA要脅習近平，對兩岸未來發展，不是件好事，賴岳謙也評論蔡總統的兩岸「三新」內容太空洞、他建議中文系應該好好研究一下蔡總統的講話。陳一新教授也在中視《放眼天下》節目中分析，小英總統最新拋出的兩岸三新政策，是英川二次通話的配套策略，但被川普打臉後，"小英三新"連狗尾續貂都談不上！
中視《放眼天下》節目本集深度探討，朝鮮核武危機久拖不決，美、中、俄各有盤算,日本也藉機加強軍備，安倍甚至拋出2020修憲議題，上演軍國主義正大復活!? 馬凱教授認為，日本對應中國大陸的崛起，危機感很強烈，因此頻刷「存在感」！蔡增家教授則分析，川普想見金正恩，光靠甜言蜜語誘惑，恐怕是太小看金正恩了！
5/6《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、政大國關中心教授蔡增家等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
關鍵字：放眼天下
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