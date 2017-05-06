高市府代表團赴德國波昂，交流韌性城市經驗。（環保局提供）

高雄市代表團邀請各國城市代表參加今年10月在高雄舉行的2017年生態交通全球盛典。（環保局提供）

高雄市政府代表團為與世界各國城市，進行因應氣候變遷政策之經驗交流，由副祕書長蔡柏英領隊，前往德國波昂參加5月4日至6日舉行的ICLEI第八屆全球韌性城市大會。

環保局、交通局、水利局、工務局、中國鋼鐵公司，以及ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心組成的代表團，共計獲得大會邀請發表兩篇口頭論文報告，包括水利局「因應氣候變遷下，高雄易淹水地區，對於治水措施之調適發展─以典寶溪生態滯洪池為例」，及交通局「高雄在韌性與交通上的努力─打造一個生態交通的高雄」。

此外，高雄市也以永續韌性都市與綠色建設為主題，與丹麥海外自治領地法羅群島Torbjorn Jacobsen市長、挪威奧斯陸、義大利波隆那及葡萄牙吉馬良斯等城市代表，進行都市規劃、暴雨管理、交通與環境策略等對談交流，並邀請ICLEI秘書長Gino Van Begin一併與會參與討論。

高雄市代表團也在現場設置攤位，邀請各國城市代表參加今年10月在高雄舉行的2017年生態交通全球盛典，見證高雄推動生態交通的轉型成果。與會多國城市代表亦允諾將前來高雄市參加盛典活動，交流宣傳成果豐碩。

藉由ICLEI全球韌性城市大會這個國際性的城市交流平台，高雄市展現長期在氣候變遷作為上的努力，不僅為高雄市爭取許多國際發聲的機會，更獲得來自國際的肯定，相信這不僅是高雄走向世界極佳的路徑，更是高雄市與全球接軌，向世界發聲的最佳管道。

ICLEI全球韌性城市大會自2010年舉辦以來，今年是第八屆，集合全球50個地方政府，450位城市領袖、企業、專家、行動者與研究員，共同探討城市在氣候調適上的議題。

今年的會議主旨在探討氣候變遷下都市韌性與調適所面臨現存與迫切的議題，例如：氣候變遷相關健康風險、因氣候造成境內流離失所與受迫性移民問題、風險轉移及保險等；同時檢討韌性行動之財務補助。

(中時)