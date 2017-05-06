陸漁船被扣 國台辦要求台灣放船放人

針對澎湖海巡隊執行「護永專案」時，因大陸籍漁船「南澳31049」拒絕接受檢查，發射橡膠子彈，造成兩名大陸漁民受傷。對此，大陸國台辦發言人安峰山今表示，台灣方面應立即嚴肅查處這一事件，儘快放人放船，杜絕此類事件再次發生。

安峰山指出，針對近一段時間以來台灣有關方面抓扣大陸漁船事件頻發，我們多次強調，台灣方面應當尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的事實，尊重正常生產作業的大陸漁民權益，停止無端抓扣大陸漁船的做法。

(旺報)