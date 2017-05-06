東西二三圳稽查不力農地汙染擴大監察院糾正 彰化縣府回應
監察院4日糾正彰化縣政府，指東西二、三圳電鍍業稽查不力，農地汙染擴大，環保局表示，內容集中2013年前聯繫不足，2015水汙染防治法修法後，最高罰款從60萬提高2000萬元，並加重刑責、追償不法利得；加上去年劃定水質水量管制區，今年水質已首度符合標準了。
監察院網站最新消習指出，5月4日監察院聯席會通過糾正彰縣府，指1997年至2013年12月縣府環保局稽查近70次，未及時查察並遏止非法行為，導致汙染擴大，迄2013年12月間，經檢、警配合查緝，才查獲業者以暗管偷排廢水情事。並指汙染農地159.2公頃，占全縣汙染增加69％。應賡續調查農地汙染及進行整治。
環保局長江培根表示，糾正沒積極作為集中2013年以前，因水汙染防治法罰責太輕實無法有效嚇阻，2015年後修法，一旦查出違法、沒登記許可，就勒令停工，並大幅提高罰款，追償不法利得。
江培根說，為強化汙染管控，2016正式劃設東西二、三圳為第一級總量管制區，結合檢察官強化稽查，水質重金屬測值2017年起全數符合灌溉用水水質標準。顯示已效控制惡化。汙染是歷史累積，不是現在沒排放，土壤汙染立即消除，確實還需花時間抗戰。
議員林世賢表示，彰化人口腔癌罹患率第一，恐怕和此有關？縣府表示，積極爭取，彰濱工業區管理局正規劃50公頃電鍍第3電鍍專區，朝向產業集中管理。
(中時)
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