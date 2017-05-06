陸漁船越界捕魚蛇行「人肉盾牌」拒檢 澎湖海巡隊強勢押回

大陸漁船越界捕魚，船員以人肉盾牌拒絕我海巡隊登檢，場面險象環生。（陳可文翻攝）

大陸漁船越界捕魚猖獗，逃避我方登檢無所不用其極，澎湖海巡隊6日於花嶼海域掃蕩大陸漁船「南澳31049號」，船員居然以人肉盾牌拒檢，海巡人員發射橡膠彈嚇阻，最終強勢帶案押回。

澎湖海巡隊巡防艇昨日執行「護永專案」威力掃蕩海上勤務，清晨5時20時許在花嶼西北方20.4浬處海域，赫然發現一艘大陸籍漁船「南澳31049號」恣意越界捕魚，正使用籠具進行漁撈作業。

巡防艇立即以廣播命令該船停車受檢，詎料，大陸漁船絲毫不理會，仍加速蛇行拒檢，巡防艇加足馬力追向前並逼近船身，突然間兩名大陸船員竟攀爬上船舷邊，以人肉當盾牌企圖阻止海巡人員登檢，場面險象環生。

海巡人員見事態危急又喝止無效，情急之下不得不動用武力，向大陸漁船發射發射橡膠彈及破門彈低致命性武器，果然陸船受到威力震撼後停車受檢，海巡人員趁機以優勢警力強靠登檢，迅速完全控制住現場。

威力掃蕩發射過程中，不慎造成攀爬於船舷邊兩名船員腿部受傷，所幸並無大礙，經過初步包紮止血後，巡防艇立即飛馳返航馬公港後送醫院救治：同時將蔡姓船老大等7名船員一併人船押回留置調查。

澎湖海巡隊表示，全案目前積極調查釐清中，大陸漁船蔡姓船老大含糊支吾應對，無法解釋為何在休漁期間仍出海越界捕魚，待調查偵結後將依將依「兩岸人民關係條例」，採取沒入、罰鍰、留置等6大執法手段予以嚴懲越界陸船。

澎湖海巡隊強調，5月至8月是大陸地區海洋伏季休漁期，大陸漁船多心存僥倖出海，更越界至我澎湖海域違法捕魚作業；海巡署仍將持續加強海上查緝掃蕩，屆時將嚴懲重罰絕不寬貸，務必遏止陸船越界捕魚歪風。

(中時)