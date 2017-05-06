曾陶鎔單場「雙響炮」 創中職兩項全壘打紀錄

繼上一場「3響炮」之後，曾陶鎔今再擊出「雙響炮」，一舉締造中職兩項全壘打紀錄。(中信兄弟球團提供)

更新20:06))昨天(5)擊出單場「3響炮」的中信兄弟曾陶鎔，今天在澄清湖球場對富邦悍將再開轟，於第2、8局再擊出「雙響炮」，一舉締造中職兩項全壘打紀錄。

曾陶鎔2局下首打席對富邦悍將洋投羅力投來的一記變化球，猛力敲出左外野2分全壘打，延續上1場最後3打席敲出「3響炮」，寫下中職史上最多跨場連4打席全壘打紀錄。

8局下，曾鋾鎔再對悍將後援投手增菘瑋松，敲出3分全壘打，近兩場比賽總計擊出5轟，再寫下中職史上2場比賽最多5轟新高。

曾陶鎔3局下第2次打擊擊出三壘前滾地被刺殺，跨季連續打席全壘打紀錄停留在「連4」。

(中時電子報)