曾陶鎔單場「雙響炮」 創中職兩項全壘打紀錄
更新20:06))昨天(5)擊出單場「3響炮」的中信兄弟曾陶鎔，今天在澄清湖球場對富邦悍將再開轟，於第2、8局再擊出「雙響炮」，一舉締造中職兩項全壘打紀錄。
曾陶鎔2局下首打席對富邦悍將洋投羅力投來的一記變化球，猛力敲出左外野2分全壘打，延續上1場最後3打席敲出「3響炮」，寫下中職史上最多跨場連4打席全壘打紀錄。
8局下，曾鋾鎔再對悍將後援投手增菘瑋松，敲出3分全壘打，近兩場比賽總計擊出5轟，再寫下中職史上2場比賽最多5轟新高。
曾陶鎔3局下第2次打擊擊出三壘前滾地被刺殺，跨季連續打席全壘打紀錄停留在「連4」。
(中時電子報)
關鍵字：全壘打
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