連4戰無失分卻點雙殺 李振昌嘆打擊好難

李振昌2013年在印地安人隊登上大聯盟，本季在洛磯3A連4戰無失分，自責分率降至1.23，重返大聯盟的目標似已不遠。(美聯社資料照)

「小李飛刀」李振昌今天對登板，對教士3A中繼1局未被敲安，連4場登板無失分，幫助洛磯3A以5比2獲勝。李振昌本季自責分率再降至1.23，投球表現犀利，賽後卻大嘆打擊好難，因為在生涯首次打擊「點」成飛球雙殺。

「職棒生涯第一次打席，短打雙殺XD」李振昌在臉書粉絲團留言說：「我還是好好當投手就好，球那麼快點都有難度了還要打，真的佩服打者。」

李振昌在美職專任後援，過去不曾有打擊機會，今於7局下中繼無失分後，8局上隊友率先安打上壘，教練團沒換代打，讓他執行觸擊戰術，結果點成飛球被投手接殺，害一壘跑者也回壘不及，慘遭「雙殺」。

打擊好難，投手的球那麼快還要打，李振昌的心聲，可能也是其他打者面對他的感想。昌仔連4戰、共5局無失分，本季在3A投14.2局，飆出驚人的18張老K，自責分率僅1.23，完全找回2013年升上大聯盟前的神鬼身手，無怪乎很多人覺得，小李飛刀重返大聯盟的時間也許不遠了。

(中時電子報)