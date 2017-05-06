洪秀柱：政治上不可以有台獨的毒
國民黨主席選舉第2次電視政見發表會今（6）日下午在TVBS電視台舉行，候選人洪秀柱在最後一輪政見發表結束前，呼籲5月13日一起參加「反毒大遊行」！
洪秀柱說，呼籲讓台灣成為「無毒家園」，希望大家熱愛的台灣，不僅牛肉豬肉沒有毒，蔬菜水果沒有毒，學校夜店沒有毒，尤其是政治上更不可以有台獨的毒。
洪秀柱今天在政見發表一開始就強調「打開天窗說亮話」，她說，中國國民黨是否應該給人民一個清晰、可供檢驗的路線？國民黨到底吹的是什麼調？
洪秀柱表示，「我可以很清楚的在這裡保證，基於中華民國憲法，只要洪秀柱在中國國民黨主席位子上一天，台獨就絕對不會是中國國民黨的選項。」
她說，中華民國必須存在、中華民國憲法不可破壞。
洪秀柱說，「我生在台灣、長在台灣、工作在台灣、奉獻在台灣，我的父母安息在台灣。父母埋骨處，就是家鄉，台灣也將是洪秀柱未來的埋骨處。我熱愛台灣，熱愛中華民國；我是台灣人，我也是中國人。」
洪秀柱表示，「這次中國國民黨主席選舉，不僅僅是國民黨的家務事，更攸關台灣這塊土地的命運與方向，因此我們的選擇，將會決定我們國家的未來。」
(中時)
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