流氓阿德搖滾金大 透露明年開演唱會

搖滾歌手流氓阿德(中間戴帽者)在演講後與聽眾開心合影。（金大提供）

金門大學「金門博雅講座」昨邀請縣籍搖滾歌手暨音樂創作人流氓阿德以「寫一首人生的歌─關於歌的故事」為題開講，受到金大學生和鄉親熱烈歡迎。他表示，未來他最想做的是回到家鄉，培養金門自己的歌手，打開金門現代流行音樂的視野。

金大表示，本名黃永德的流氓阿德是金門西園村人，15歲離開金門赴台求學工作，退伍後進入唱片公司擔任助理，從此一腳踏入音樂圈，作品曾多次獲得兩岸音樂重要獎項，並兩度入圍金曲獎。

一身隨性打扮，加上一頭長髮，酷帥的阿德表示，人生是一段一段的意外拚湊、累積而成的，他踏入唱片界成為1名歌手，其實是個偶然。24歲那年的1個廣告配樂，意外讓他的聲音爆紅、一夕之間從打雜小弟躍升為唱片歌手，出了第1張唱片。但單純喜歡唱歌的阿德不能適應藝界文化，短短3個月就決定離開，只專心做他喜歡的音樂，揮灑他的搖滾靈魂。

回首25年的音樂創作生涯，阿德說他的每1首歌都有故事，都是1段人生，是最真切的情感表達。他表示，年輕時的自己相信搖滾樂可以改變世界，因此音樂裡有激進的意識形態，也有強烈的批判力道，就像〈流氓〉這首歌控訴著世界的不公不義。

但是，做為1個異鄉遊子，他在工作、感情上遇到挫折時，「回家」仍永遠是最大的渴望，就像〈加油吧！加油吧！〉，寫的正是母親溫暖的懷抱。

此外，阿德還與聽眾分享了〈男人的眼淚〉、〈全世界都在下雨〉、〈無路用的咖小〉、〈我愛你，台灣〉等歌曲，低沉粗獷的嗓音展現獨特唱腔與深刻情感。在他的用心詮釋下，看似矛盾元素的搖滾與溫柔，卻巧妙地融合在充滿情意的歌聲裡，讓人深深震懾於音樂的力量。

阿德表示，明年將為自己的50歲生日舉辦1場演唱會，並有新曲發表，而未來他最想做的是回到家鄉，培養金門自己的歌手、打開金門現代流行音樂的視野，讓更多有心人投入，並有表演學習的舞台與空間。

他也期待將來能與金大合作，透過教學的安排，將自己所學傳承給年輕世代。

(中時)