獅小將敲生涯首安 球獻寶貝女兒
統一獅菜鳥捕手徐政斌日前登上一軍，昨役對戰Lamigo桃猿的比賽後段，6下接替高志綱上場蹲捕，隨後7上第一個打席對決猿隊左投鄭承浩，一口氣進帳生涯首支安打和打點，6日賽前受訪時直言相當開心，表示要把首安球留給上月剛出生的女兒橘子。
徐政斌2013年與獅隊簽培訓合約展開職棒生涯，在二軍熬過4個年頭，總算盼到機會在2日升上一軍，昨役僅是他第2場出賽，6下接手蹲捕，更在7下無人出局、一二壘有人時上場打擊，一棒揮出中外野安打建功，他說，當時上場沒有特別設定策略，就是照練習的感覺去打，擊出首安感覺相當棒。
女兒橘子上月10日出生，徐政斌說，這或多或少給他一些動力，也樂得說要把紀念球送給寶貝女兒，下一個目標，重視守備的他，期望能完成第1個阻殺。徐政斌昨役除敲首安，同時也是上一軍後，首度蹲捕超過2局，他坦言，當時猿隊打擊強，壓力不小，不過他沒想太多，就是盡可能與投手配合、壓低失分，完成自己的任務為優先。
(中時電子報)
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