偏鄉小校推特色教學　人人都是小創客

金美國小百合工坊5日正式開幕，展示百合彩繪、漂流木製作蝴蝶、琉璃窯燒鑰匙圈等師生集體創作的作品，讓學校充滿藝術氣息。（李其樺攝）

師生以百合花結合金美校名製作特色文創商品。（李其樺攝）

從採茶、炒茶、製茶流程無一不精熟，在乾華國小，人人都是採茶小達人。（李其樺攝）

汐止東山國小發展皮影戲特色教學長達25年，學生多次代表新北市在全國戲偶比賽奪下優異成績。（新北市東山國小提供

校長徐福海帶領學生進行農事體驗、泛舟、DIY窯烤披薩等創意課程，為學校注入活力。（新北市東山國小提供）

新北市偏鄉不少學校發展特色教學，不僅促進招生，打響學校知名度，也激發學生無窮創意。金美國小首度將百合花納入課程，成立百合工坊展現金山在地元素；石門乾華國小將在地採茶傳統編入課程，讓學生個個都是小小採茶高手；汐止東山國小則推廣皮影戲教學，並在全國戲偶比賽多次奪魁。

金山國小自2014年起與在地學校組成百合花復育聯盟，在校內進行台灣百合復育，隔年校方更將百合復育納入學校特色課程，課堂教育百合知識，並鼓勵學生認養百合。

同時金美國小也是全國唯一的百合創客學校，校長楊順宇在校內打造百合工坊，鼓勵學生使用漂流木、貝殼、樹枝各種素材，結合金山百合花、金山三寶、燭台雙嶼等人文特色，製作出種種精美的工藝品，如百合造型剪紙、漂流木蝴蝶、琉璃窯燒DIY等，在在展現學生創意巧思。

石門乾華國小日據時代立校至今超過百年歷史，不僅將在地採茶傳統作為學校特色教學，並定期請採茶達人到校替學生授課，從採茶、炒茶、製茶流程無一不精熟，在乾華國小，人人都是採茶小達人。

汐止東山國小發展皮影戲特色教學長達25年，學生多次代表新北市在全國戲偶比賽奪下優異成績，今年在校長徐福海帶領下進行農事體驗、泛舟、DIY窯烤披薩等創意課程，也讓這所僅52人的小校課堂生活精采多姿。

(中時)