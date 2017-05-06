高雄市「街頭藝人標章認證」評鑑 周六日舉行

高雄市「街頭藝人標章認證」評鑑活動首日，參加者秀出混身解數，爭取認證。（文化局提供）

高雄市「街頭藝人標章認證」評鑑活動首日，參加者秀出混身解數，爭取認證。（文化局提供）

高雄市「街頭藝人標章認證」評鑑活動首日，參加者秀出混身解數，爭取認證。（文化局提供）

106年高雄市街頭藝人標章認證活動，6、7日在高雄市立圖書館總館一樓廣場舉行，385組來自全台各地的街頭藝術愛好者報名參加，吸引不少民眾到場欣賞他們的才藝。

6日為「靜態展演」組的評鑑，162組藝人秀出視覺藝術與創意工藝；7日「動態展演」有223組參加。二種類型只要總分達80分以上就能獲得認證標章，無通過組數的上限，獲得標章認證的藝人，可以在高雄市50處地點申請演出。

評鑑結果預計於5月19日公布，參加評鑑者 自行於高雄市文化局官網或「街頭藝人網」查詢結果。

(中時)