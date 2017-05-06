狼師案 南檢：有自己的辦案步驟
女作家林奕含的父母親第三度在網路爆料加碼另有3個女學生遭狼師傷害，民進黨籍立委林俊憲也隨即在臉書要求檢調立刻展開行動，但台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，檢警有自己的辦案步驟，目前最重要的，仍是林奕含的父母，希望能撥出時間接受辦案人員訪談。
陳建弘表示，女作家林奕含身亡後，她的父母親三度對外所公布的狼師惡劣行為，檢警都非常重視，因此，在5月1日已簽分他字展開調查，目前台南市警局也成立專案小組調查中，不過目前檢警都尚未與林奕含父母取得聯繫。
南部一位專辦妨害性自主案件的檢察官表示，林奕含疑遭補教狼師誘姦已事隔8、9年的時間，目前檢警要展開行動前的關鍵點，全在林奕含的父母身上，單是要查扣證據前，就得向法院申請搜索票，當事人的筆錄和證物如果沒給法官看，單是搜索票就無法核發。
目前檢警仍持續透過管道在與林奕含的父母聯繫，但至6日下午止，均無進展。
(中時)
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