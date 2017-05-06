高雄市集團婚禮 全台150對新人參加

高雄市106年市民集團婚禮說明會，來自全台的150對新人參加。（民政局提供）

高雄市民政局6日於大八飯店舉辦「高雄市106年市民集團婚禮」新人說明會，來自全台的150對新人們開心參與，現場充滿甜蜜氣氛。

民政局副局長陳淑芳表示，為讓150對新人順利迎接嶄新的婚姻生活，安排市府各局處說明各項好康福利，例如生育津貼、到宅做月等服務子，還分享個人維繫幸福婚姻生活的寶貴經驗，並祝福所有新人「好『孕』到」。

同時，邀請中華民國家庭教育專業人員協會林淑玲理事長擔任幸福婚姻講座，為新人們傳授維持美滿婚姻生活秘笈。

高雄市民集團婚禮將於6月10日在高雄巨蛋體育場館舉行，今年以「純白」西式婚禮為主題，用Kaohsiung Fall In Love金色字體為設計主軸，打造簡約、典雅、浪漫的情境，將於巨蛋場內打造西式婚禮拍照牆，將英國傳統電話亭搬至現場，並搭配外國街景，塑造浪漫英式風情，讓新人留下美好特別的回憶。

(中時)