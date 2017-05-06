洪秀柱：2020應該是誰？ 「絕對不會是我」！
國民黨主席選舉第2次電視政見發表會今（6）日下午在TVBS電視台舉行，郝龍斌、洪秀柱、吳敦義、詹啟賢、韓國瑜、潘維剛6位候選人輪番發表政見。洪秀柱上台時說，「2020應該是誰？或許應該都不是我們台上這6位，至少絕對不會是我！」
洪秀柱說，黨主席是尋找、培養未來領導人的抬轎者！需要無私勇敢真誠的人選。唯有如此，中國國民黨才能完成改革，繼續前進！
她也提及，9年前國民黨意氣風發，當時國民黨人才濟濟，為什麼現在面臨人才斷層，喪失青年支持？為什麼像丁守中、楊瓊瓔、林郁方這樣優秀，努力經營基層，口碑良好的同志，會在選戰中落敗？為什麼國民黨執政8年，黨沒有革新壯大、培養人才，反而政黨競爭力是往下墜落？「這是本黨掌握過執政權的政治菁英，都必須回答的問題。」
洪秀柱說，「如果我們個人的算計大於一切，小我勝過大我，當然關鍵時刻不能做決定；如果我們面對抹黑不敢反抗，出現錯誤只想卸責；如果我們只想或只會打穩賺不輸的仗，考量的都是個人的利害得失，當然就會導致本黨潰敗的局面。」
(中時)
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