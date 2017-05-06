任爸已簽放棄急救書 Selina坦言不一定「聽話」
明星父女任爸、Selina今(6日)出席奶粉代言記者會，問近來熱議的長照問題，任爸大方表示已揪任媽簽放棄急救同意書，希望不要走的痛苦，Selina則坦言這是痛苦的決定，身為子女總是會想是否仍有希望，若跟妹妹真的遇到這天「應該又會有不一樣想法」，暗示不一定會「聽話」。
看到瓊瑤最近常在臉書分享照顧丈夫點滴，浪漫的任爸表示，自己也曾向老婆說：「希望我是最後一個妳忘記的人」，全家人常大方談身後事，任爸想火葬，指定想跟任媽骨灰安葬在家族墓園，沒想到引來Selina打槍，曝任媽說已經和他住一輩子了，到另一個世界後不想再住一起，笑翻眾人。
談及即將過第一個母親節的Ella，Selina更大爆猛料，說Ella最近雖然待在坐月子中心，但卻做了一堆「荒唐事」，至於詳細內容是什麼？Selina隔空喊話叫她自己跟大家說，至於乾兒子勁寶，Selina說：「他就是有福氣、來報恩的孩子」，誇勁寶長的可愛又乖巧，不會大吵大鬧。
(中時電子報)
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