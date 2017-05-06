桃園農業博覽會 桃猿隊球員當一日店長

Lamigo桃猿隊球員王溢正、黃偉晟，與4名Lamigirls到農博擔任一日店長。（楊明峰攝）

桃園農業博覽會6日請到中華職棒Lamigo桃猿隊球員王溢正、黃偉晟，與4名Lamigirls，在展區的「輕食賣店」擔任一日店長，親手製作漢堡、調製飲料外，更當場叫賣，不到5分鐘就順利賣光，人氣超夯。7日則由桃園璞園建築籃球隊球員林金榜、施晉堯、李啟瑋、彭俊諺，擔任一日店長，與民眾互動。

王溢正、黃偉晟與Lamigirls等人今在農博輕食區的「REBEL 漢堡」、「BAR SOUL 藏匿」擔任一日店長，當場製作漢堡、飲料，叫賣時獲熱情粉絲包圍，爭相掏出鈔票購買，不到5分鐘就掃貨一空，之後也與粉絲一起 DIY 手作「巧克力水果磚」，帶民眾體驗農博特色美食。

(中時)