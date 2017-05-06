新店國小120歲生日 校友送上不一樣賀禮
新北市新店國小今（6日）舉行120年校慶活動，除了樂鬧的校慶活動外，畢業校友陳俊、陳雅琪、陳雅惠從小熱愛舞蹈、音樂，抱持著回饋母校的心，號召偶像團體SEVEN帶來精彩表演，學弟妹們看完表演都直呼，「學長姊的生日禮物好棒！」
據了解，陳俊畢業後加入expg台北校與孟澤、楊凱、MAX、芬達、聖揚、羿仁組成偶像團體「SEVEN」，平均年齡僅有17歲，幾乎都是在學學生，分為2名專職歌手及專業舞者，共同為熱愛的表演付出。
姊妹檔陳雅琪、陳雅惠熱愛國標舞，畢業後組成團體「UNIQUE」，是國標舞國家儲備國手。
新店國小畢業校友陳俊、陳雅琪、陳雅惠得知母校2甲子生日將至，好幾個月前開始討論，決定要送給母校一個不一樣的生日禮物，決定將兩個團體結合，透過國標、街舞、歌唱的方式幫母校慶生。
「SEVEN」其他團員得知後，二話不說立刻答應，9人開始了一場辛苦的排練之旅，常常利用周末時間練舞，只為了在校慶活動上帶來更精采的表演。
「SEVEN」團員們表示，演藝之路是他們的夢想，很珍惜每一個表演的機會，平時大家的感情就很好，團員的母校生日，「一句話當然要挺到底，義務來幫忙！」
他們認為，7個人會在一起，有著共同的信念，想成為台灣第一個不一樣的團體，有了相同的信念，就開始培訓生活。
陳雅琪、陳雅惠說，很開心可以回饋母校，利用自己的興趣作為母校的生日禮物，一點都不辛苦！
(中時)
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