遠航資遣風波 澎湖一航班取消

遠航資遣風波引發空服員集體臨時請假，昨日不預警部分航線停航，離島澎湖航線也遭受波及，馬公飛高雄最後班航晚上9時50分起飛的8088班次因故取消，原定班機的71名乘客經事先告知，遠航馬公站也主動協助專搭其他航班因應，交通疏運幸無大礙；面對乘客微詞抱怨，遠航深感抱歉，實在是調度不及，不得不臨時取消既定航班。

(中時)